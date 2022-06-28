Массовую гибель краснокнижных птиц зафиксировали в Атырау

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На территории природного резервата "Акжайык" в Атырау была зафиксирована массовая гибель черноголового хохотуна. Специалисты взяли необходимые пробы для исследования.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", впервые около тысячи тушек краснокнижной чайки было обнаружено 17 июня близ месторождения "Кашаган" в природном резервате.

Отмечается, что на сегодняшний день количество погибших особей краснокнижной птицы выросло в 5 раз. Подчеркивается, что гибнут лишь черноголовые хохотуны – каких-либо признаков заболевания у других птиц не выявлено.

В настоящее время на месте гибели краснокнижных птиц работают специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, также туда прибыли столичные орнитологи.

Специалисты взяли у погибших животных необходимые для исследования пробы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976038-massovuyu-gibel-krasnoknizhnyh-ptits-zafiksirovali-v-atyrau/