"Привез своих": начальник ДУИС по ЗКО ответил на обвинения в свой адрес

Азамат Изтлеуов. Фото: gov.kz

Начальник ДУИС по Западно-Казахстанской области Азамат Изтлеуов прокомментировал обвинения в свой адрес, изложенные в жалобе, написанной якобы личным составом ведомства, передает "Мой город".

В коллективном письме указывалось, что начальник ДУИС по ЗКО якобы предвзято относится к подчиненным, превышает свои полномочия, покровительствует женщинам-сотрудницам, скрывает реальные факты, происходящие в колониях, а после назначения привез "своих" людей.

"Он привез 20 своих человек, которые работали вместе с ним в Актюбинской и Алматинской областях", - говорилось в жалобе.

Между тем Азамат Изтлеуов отметил, что не стал рассматривать письмо, поскольку оно анонимное. При этом с приведенными доводами не согласился.

По его мнению, жалобу могли написать сотрудники, которых ранее уволили по отрицательным мотивам за грубое нарушение служебной дисциплины и дискредитацию правоохранительных органов.

"Работаю в должности начальника ДУИС по ЗКО с февраля 2020 года. Ранее работал в ДУИС по Актюбинской области и Алматы. Указанные в письме 20 сотрудников действительно работали в вышеуказанных областях, однако не являются моими родственниками и друзьями.

Все они были приглашены не только мной, но и сотрудниками кадровых служб ДУИС и учреждений в связи с открытыми вакантными местами. Персональные данные сотрудников являются информацией ограниченного распространения", - подчеркнул начальник ДУИС.

Также он высказался об обвинениях в сокрытии истинных причин конфликта, возникшего в колонии РУ-170/1.

По его словам, в марте он направил спецсообщение о потасовке в учреждении. После служебного расследования наказали пять сотрудников, четверо из которых получили строгий выговор, один освобожден от занимаемой должности.

"В конфликте участвовали четверо следственно арестованных, они оказали неповиновение сотрудникам СИЗО во время обыска в камере. Употребление спиртных напитков зарегистрировано не было.

Всего с момента моего назначения уволено 69 сотрудников, 20 из которых ушли на пенсию, по отрицательным мотивам уволены 12 человек. 37 сотрудников ушли по собственному желанию, причины разные, кто-то по семейным обстоятельствам, кто-то из-за сложных условий работы, а кто-то нашел более высокооплачиваемую работу", - пояснил Азамат Изтлеуов.

Относительно женщин-сотрудниц начальник ДУИС по ЗКО заявил, что в органах внутренних дел нет понятия "женские" и "мужские" должности. Представительниц прекрасного пола назначали в полном соответствии с их профессиональными навыками, опытом работы, деловыми качествами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976022-privez-svoih-nachalnik-duis-po-zko-otvetil-na-obvineniya-v-svoy-adres/