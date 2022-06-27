Концерты Рымбаевой, Серкебаевой и Бисенгалиева за 220 млн тенге объяснили в акимате Алматы

Иллюстративное фото: официальный сайт акимата Алматы

Общественный деятель Ерлан Нурпеисов на своей странице в Facebook опубликовал информацию о планах акимата провести в Алматы концерты нескольких отечественных музыкантов за сотни миллионов тенге из бюджета. В акимате южной столицы прокомментировали эту информацию.

Нурпеисов поделился фотографией страницы проекта бюджета управления культуры акимата Алматы на 2022 год.

Согласно опубликованному отрывку документу, ведомство планирует организовать концерты певицы Розы Рымбаевой за 111 млн тенге, скрипачки Жамили Серкебаевой - за 69 млн тенге, скрипача Марата Бисенгалиева - за 41 млн тенге.

"220 млн тенге на помощь трем популярным артистам провести свои концерты в Алматы - это не перебор? Или они не такие популярные и на их коммерческие концерты никто не придет? Тогда тем более зачем им помогать так, может, им лучше помочь грантами на новые песни и записи, например, каждому по 10-15 млн, и они запишут хорошие хиты, раскрутят их в онлайне, напомнив о себе снова станут популярными.

И то вопрос, почему именно им помощь грантами, а не талантливым городским детям и молодежи, кто еще десятки лет будет представлять нашу страну на международных концертных площадках и очень нуждается в реальной финансовой поддержке (поездки и участие в международных конкурсах, оплата педагогов, авторские песни и записи и пр.).

Разве не это главная задача и функция управления культуры, формировать и поддерживать новое, еще не окрепшее культурное сообщество города? А опытные и популярные артисты по-моему сами себя могут неплохо обеспечить, стоит посмотреть их цены на исполнение 2-3 композиций на свадьбах и юбилеях", - написал общественник (пунктуация и орфография автора сохранены - прим.ред.).

Он также задался вопросами, кто из городских властей решает, каким именно артистам следует оказать финансовую поддержку.

На публикацию отреагировал акимат Алматы. Под постом появился комментарий от общественной приемной акимата южной столицы Open Almaty.

Все расчеты о концертах в акимате назвали "рабочим материалом", который рассматривался на рабочих группах и сессиях как маслихата и на заседаниях общественного совета.

"В ходе обсуждений они подвергались изменениям на основе предложений и замечаний. Так, было решено, что на концерт Серкебаевой бюджетные средства выделяться не будут. На так называемую рекламную компания отдельного концерта также не будут выделяться денежные средства", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что опубликованные в Сети сметы - это варианты расчетов, предоставленных управлению культуры коммерческими структурами и самими артистами.

"В любом случае закуп услуг по организации концертов будут производиться через открытый конкурс для обеспечения максимальной прозрачности бюджетных расходов.

Считаем важным отметить, что проведение концертов и фестивалей в Алматы - традиционная и весьма важная часть городской жизни. После 2 лет ограничений, связанных с пандемией, тем более важно поддерживать инициативы деятелей искусства", - пояснили в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975906-kontserty-rymbaevoy-serkebaevoy-i-bisengalieva-za-220-mln-tenge-obyasnili-v-akimate-almaty/