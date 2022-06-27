В Казахстане городские семьи чаще разводятся, чем сельские, сообщили в Бюро нацстатистики

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Согласно данным статистики, городские пары, оформившие брак, разводятся чаще, чем пары, проживающие в сельской местности. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале Бюро нацстатистики.

Как рассказали в бюро, за минувший год в Казахстане зарегистрировали порядка 48 200 разводов, среди которых примерно 34 800 или 72,2 процента приходятся на долю городских жителей.

Высокое число разводов наблюдалось в Нур-Султане, где коэффициент разводимости на 1000 человек составил 3,54 случая, самый низкий показатель зарегистрирован в Туркестанской области – 1,2 случая на 1000 человек.

Наибольшее число разводов, по данным статистики, наблюдается среди супружеских пар, не имеющих общих детей – 60,5 процента; доля разводов среди пар с одним общим ребенком – 20,8 процента; а среди пар, имеющих двух и более общих несовершеннолетних детей – 18,7 процента.

Информация о доле разводов по продолжительности брака выглядит так:

свыше 10 лет – 34,1%;

от 5 до 9 лет – 26,3%;

2-4 года – 21,4%;

1 год – 7,8%;

до года – 5,5%.

С более подробной демографической статистикой можно ознакомиться по данной ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975884-v-kazahstane-gorodskie-semi-chasche-razvodyatsya-chem-selskie-soobschili-v-byuro-natsstatistiki/