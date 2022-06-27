Один из районов Алматы на несколько часов останется без холодной воды

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Подачу холодной воды на несколько часов отключат в Наурызбайском районе южной столицы. Об этом сообщили ГКП "Алматы Су", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Сообщается, что 29 июня с 9:00 до 15:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Наурызбайского района по улице Кенесары хана, в том числе в ЖК "Хан Тенгри" и "Аскар тау".

"Временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для безопасности проведения работ по замене технологического оборудования на сетях водоснабжения.

Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - говорится в сообщении предприятия "Алматы Су".

По всем вопросам алматинцы могут обратиться по номеру телефона 274-66-66.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975848-odin-iz-rayonov-almaty-na-neskolko-chasov-ostanetsya-bez-holodnoy-vody/