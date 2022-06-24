В каких регионах Казахстана живет больше всего молодежи, рассказали аналитики

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Специалисты выяснили, что на юге Казахстана живет преимущественно более молодое население, а вот на севере страны численность населения старше 50 лет преобладает над молодежью.

Индекс Биллетера, который отражает возрастной состав жителей страны, показывает растущую долю детей в составе населения Казахстана одиннадцатый год подряд, сообщает сайт Finprom.kz.

Отмечается, что индекс Биллетера вырос с 13 на 100 человек в 2020 году до 14,3 на 100 человек в 2021 году.

Однако, говоря об отдельных регионах, можно заметить, что где-то этот показатель значительно превосходит среднереспубликанское значение:

Туркестанская область (48,5 на 100 человек);

Мангистауская область (42,1 на 100 человек);

Шымкент (37,5 на 100 человек);

Атырауская область (34,2 на 100 человек);

Кызылординская область (33,3 на 100 человек);

Жамбылская область (30,7 на 100 человек).

В то же время отрицательные значения индекс Биллетера принял в шести регионах Казахстана, причем преимущественно на севере страны:

Северо-Казахстанская область (−27,7 на 100 человек);

Костанайская область (−22,2 на 100 человек);

Восточно-Казахстанская область (−14,5 на 100 человек);

Павлодарская область (−13,4 на 100 человек);

Акмолинская область (−12,3 на 100 человек);

Карагандинская область (−7,2 на 100 человек).

"Индекс показывает, что в этих регионах численность населения старше 50 лет преобладает над численностью молодого населения в возрасте до 14 лет", – сообщили специалисты.

Тем временем коэффициент рождаемости женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) за 2021 год составил 98,07 на 1000 женщин, что больше, чем в 2020 году (было 93,94 на 1000 женщин).

По возрастным группам самые высокие коэффициенты рождаемости зафиксированы для женщин в возрасте:

от 25 до 29 лет — 201,51 на 1000 человек;

от 20 до 24 лет — 180,28 на 1000 женщин;

от 30 до 34 лет — 142,95 на 1000 женщин.

В свою очередь ожидаемая продолжительность жизни при рождении в РК в 2021 году составила 70,2 года, что меньше, чем в 2020 году — 71,4 года.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это количество лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родившихся, при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

В гендерном разрезе ожидаемая продолжительности жизни сократилась как у мужчин, так и у женщин: у мужчин — с 67,1 года в 2020 году до 66,3 года в 2021 году, у женщин — с 75,5 года в 2020 году до 74 лет в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975521-v-kakih-regionah-kazahstana-zhivet-bolshe-vsego-molodezhi-rasskazali-analitiki/