Россиянин пропал при загадочных обстоятельствах в Шымкенте

Александр Кирьянов. Фото: instagram.com/_volontery_shymkent_lider.kz

Волонтеры Шымкента ведут поиски россиянина, который пропал в городе при загадочных обстоятельствах. Информацию с фотографией 44-летнего мужчины они разместили в Instagram, передает корреспондент NUR.KZ.

По их данным, россиянин Александр Кирьянов приехал в Шымкент отдохнуть и сменить климат из-за хронической болезни почек, почечнокаменной болезни.

"Пропал при загадочных обстоятельствах. 1 июня он должен был вылететь домой из Шымкента в Москву, но родные, которые поехали его встречать в аэропорт, так и не дождались Александра. Последний раз общались по телефону 30 мая 2022 года", - написали волонтеры.

Они отмечают, что хозяин гостиницы, обнаружив телефон и документы 2 июня, не сообщил об этом в полицию и не отвечал отцу по телефону до 6 июня. Иностранец исчез, оставив все свои вещи и документы в номере.

В Рязанской области его ждут и очень переживают пожилые родители, которые не могут приехать в Шымкент.

Между тем корреспонденту NUR.KZ в городском департаменте полиции рассказали, что к ним по поводу пропажи россиянина никто с заявлением не обращался и порекомендовали уточнить в ДП на транспорте, где сейчас проверяют информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975417-rossiyanin-propal-pri-zagadochnyh-obstoyatelstvah-v-shymkente/