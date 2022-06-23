Как полицейские рискуют своей жизнью ради спасения граждан, показали в ДП Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В честь профессионального праздника, Дня полиции, который отмечается 23 июня, в Департаменте полиции Алматы показали, как стражи порядка рискуют жизнью ради спасения граждан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все мы привыкли, что служба в полиции - это раскрытие и пресечение преступлений, задержание правонарушителей и охрана общественного порядка. Но есть и другая практически незаметная для обывателей сторона работы стражей порядка.

Нередко ни пожарные, ни специалисты ЧС, ни врачи скорой помощи, а именно сотрудники полиции в трудную минуту приходят на помощь людям, рискуют собой ради спасения других. В числе таких незаметных, но незаменимых героев - полицейские города Алматы", - говорится в ролике.

К примеру, если случился пожар, а огнеборцы еще не подъехали, но время на спасение жильцов исчисляется уже не минутами, а секундами, алматинские полицейские без колебаний входят в объятое пламенем жилище, эвакуируют погорельцев и, если нужно, окажут им необходимую медицинскую помощь.

Приходится им спасать людей, которые тонут в горной речке, а поблизости нет ни одного спасателя. И даже там, где моментально нужна помощь профессионального психолога или переговорщика - полицейские в первых рядах, чтобы отговорить человека сделать роковой шаг.

И даже будущим мамам алматинские полицейские не раз помогали, довезя женщину до роддома через все автомобильные заторы.

А еще алматинские полицейские регулярно сдают кровь для тех, кто пострадал в результате ДТП или от рук преступников, помогают малоимущим семьям и детям, оставшимся без родительского тепла. Список можно продолжать бесконечно.

Ну а самая высокая награда для героев - благодарность, уважение и доверие со стороны общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975337-kak-politseyskie-riskuyut-svoey-zhiznyu-radi-spaseniya-grazhdan-pokazali-v-dp-almaty/