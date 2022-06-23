Дождь с грозой пообещали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Казахстанские синоптики сделали прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на сегодня, 23 июня. Информация об этом опубликована на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, согласно прогнозам синоптиков, будет дождь с грозой. Скорость ветра составит 3-8 м/с, а с порывами во время непогоды достигнет 13 м/с. Температура воздуха днем поднимется до 30-32 градусов тепла.

В Нур-Султане сегодня метеорологи обещают ветреную погоду, порывы составят 9-14 м/с. Осадков не ожидается, возможна переменная облачность. В столице будет жарко - столбики термометров днем покажут 30-32 градуса выше нуля.

Жители Шымкента также могут насладиться погодой без осадков. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду. Синоптики прогнозируют 35-градусную жару.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975290-dozhd-s-grozoy-poobeschali-v-almaty/