Аттестаты с ошибкой выдали выпускникам в Караганде

Фото: instagram.com/patriotkaragandy

В Караганде родители выпускников одной из школ пожаловались на ошибку, допущенную в аттестатах. Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования, передает корреспондент NUR.KZ.

Аттестаты с ошибкой выдали в школе №25. Фотографию документа в социальных сетях опубликовали родители выпускников. На снимке заметна опечатка в слове "Карагандинской".

Ситуацию прокомментировали в городском отделе образования. В ведомстве сообщили, что в каждой организации есть лица, отвечающие за заполнение, учет и хранение бланков государственного образца.

После оформления документов, их должны проверить. Однако в данном случае были допущены ошибки, которые никем не замечены. Поэтому ответственные за неправильное заполнение документов понесут наказание.

"Бланки после заполнения должны проверяться на точность и безошибочность внесенных записей. К сожалению, имеются факты, когда при заполнении допускаются ошибки. Документ, составленный с ошибками, считается испорченным.

Поэтому при обнаружении ошибки в бланках необходимо обратиться к директору школы. Виновные лица за заполнение и выдачу аттестатов с ошибками будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в отделе образования Караганды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975266-attestaty-s-oshibkoy-vydali-vypusknikam-v-karagande/