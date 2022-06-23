"Знал, что у меня перелом, но нужно задержать преступников": полицейский рассказал о работе

Нуржан Токтамысов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Работа в полиции - не только призвание для Нуржана Токтамысова и Жазиры Садыковой. Благодаря службе в органах молодые люди встретили друг друга и создали семью, в которой сейчас подрастают трое детей. Между тем, как вспоминает Нуржан, обеспечение безопасности общества приносит как приятные - в виде благодарности граждан - моменты, так и весьма рисковые для него и его супруги, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня полковник Нуржан Токтамысов занимает пост начальника Центра оперативного управления Департамента полиции Алматы, но путь по карьерной лестнице был интересным, однако весьма непростым.

Служить в полиции, делится Нуржан, он поначалу не планировал. Выросший в семье педагогов, он окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций и собирался стать дизайнером; увлекался техникой и разрабатывал компьютерные игры. Все решил случай - молодому человеку предложили попробовать себя в работе в спецназе.

Полтора месяца ушло на физподготовку, а когда Нуржана приняли в ряды полиции, то направили в другое учебно-тренировочное подразделение на службу сапером-подрывником. Полковник вспоминает - признаться родителям, что занялся столь опасной работой, он решился не сразу. Конечно, семья очень переживала за сына, который выбрал опасную профессию.

"После приказа меня направили в город Брянск Российской Федерации на подготовку по подрывному и саперному делу. После обучения я вернулся сюда и приступил к службе в спецподразделении.

Проработав там пять лет, решил попробовать себя в оперативной работе, занимался раскрытием преступлений, задержанием преступников, оказывал помощь людям. Нужно сказать, когда человек обращается со своей бедой, а потом говорит "спасибо" - это самая лучшая награда", - делится Нуржан.

Нуржан Токтамысов и Жазира Садыкова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оперуполномоченным он проработал почти 10 лет. Начинал с управления полиции Алмалинского района, где и встретил свою будущую супругу. Жазира Садыкова пришла работать в полицию через несколько лет после окончания КазГЮА.

Поначалу она устроилась в прокуратуру, но подруга предложила попробовать себя в работе в полиции. Через некоторое время после сдачи документов Жазиру пригласили на работу в органы внутренних дел. Подруге, к слову, повезло меньше.

"Поначалу я работала в отделе кадров, затем меня перевели в штаб. С Нуржаном мы были знакомы, но общение дальше простого "привет" не заходило. За мной многие пытались ухаживать, приглашали в кино, но он оказался особенным, пришелся по душе. Когда на день рождения ему подарили коньки, он пригласил меня покататься на Медеу, с тех пор и начались наши отношения.

А когда я проходила первоначальную подготовку в казарме, он приезжал каждый день с цветами, чем еще больше покорил меня. Еще через несколько месяцев мы познакомились с родителями, а потом сыграли свадьбу", - вспоминает полицейская.

Фото: из личного архива

Работу она не оставила, несмотря на рождение троих детей. Сегодня майор полиции Жазира Садыкова - старший инспектор группы информатизации и связи в РОП при УП Алмалинского района. Помимо службы она обеспечивает тыл своему супругу, который нередко вынужден рисковать собой.

После работы в судьбоносном УП Алмалинского района, Нуржан перешел на службу, связанную с борьбой с терроризмом и экстремизмом.

"Как раз в 2011 году стали происходить первые теракты, убийства сотрудников полиции, в раскрытии которых я принимал непосредственное участие. Было задержано несколько групп, в том числе, террористическая группировка Агжана Хасена, уроженца Монголии. Тогда задержали около 25 человек.

В 2009 году одним из самых разыскиваемых был уроженец ВКО, который нападал на одиноких женщин, пенсионерок, душил их, оставляя без сознания, срывал серьги. Раскрытие преступления осложнялось тем, что он не оставлял следов", - рассказывает Нуржан Токтамысов.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Установить преступника удалось благодаря фотороботу - его Нуржан составлял самостоятельно, с помощью своих художественных навыков, со слов пострадавших. Злоумышленник успел совершить 36 преступлений, после чего был задержан. Потерпевшие, говорит полицейский, были очень благодарны сотрудникам за проделанную работу, ведь не только удалось задержать нападавшего, но и вернуть украденные им вещи.

"Очень много было рисковых случаев - например, однажды мы задерживали двоих людей, которые занимались сводничеством и убили двоих девушек за то, что они отказались заниматься проституцией. Они оказали активное сопротивление во время задержания и я получил перелом ноги - коленного сустава. Перевязав ногу, я продолжал работу - необходимо было задержать третьего сообщника.

В итоге мы просидели по этому адреса около 11 часов, после чего я смог обратиться за медицинской помощью. Я уже знал, что у меня перелом - понял это сразу по характерному хрусту и боли, но основной задачей было задержать преступников", - говорит Нуржан.

Во время столкновения с жителями микрорайона Шанырак в 2006 году он тоже получил множественные травмы лица и перелом носа - в полицейского прилетели несколько булыжников.

"Многие сотрудники - если не ошибаюсь, 147 человек - получили ожоги и переломы. В нас летели камни, коктейли Молотова, поджигались газовые баллоны и бензиновые дорожки. Многие получили травмы", - делится полковник.

Нуржан Токтамысов и Жазира Садыкова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2017 году он был назначен начальником отделения розыска, затем - замначальника отдела криминальной полиции Медеуского района, работая над розыском преступников и без вести пропавших.

Затем Нуржан Токтамысов трудился заместителем начальника управления специальной боевой подготовки.

"Задача управления заключалась в повышении профессиональной, физической, огневой и тактической подготовок и реагировании при возникновении кризисных ситуаций", - вспоминает он.

Январь 2022 года стал самым сложным и трагичным. На Департамент полиции Алматы совершались вооруженные нападения, по всему городу происходили погромы.

"Самым страшным для меня было то, что моя жена тоже находилась на работе - в РОП при УП Алмалинского района, где было совершено самое первое вооруженное нападение. Она звонила мне, но я не мог выехать из Департамента - нас подняли по тревоге, и я должен был находиться здесь.

В мои обязанности и обязанности других сотрудников в тот момент входила защита Департамента полиции от нападения нескольких сотен вооруженных преступников, одной из целью которых являлся захват хранящихся в Департаменте боеприпасов и огнестрельного оружия", - рассказывает Нуржан.

Отстоять Департамент нужно было во что бы то ни стало - ведь там хранится большое количество оружия, которое могло оказаться в руках нападавших. По словам Нуржана, на работе пришлось находиться практически круглосуточно в течение двух недель. После январских событий он был назначен начальником ЦОУ ДП.

Фото: из личного архива

Сейчас полицейская семья воспитывает троих детей - двоих сыновей и дочь - и ждет рождения четвертого малыша. Сыновья занимаются боевыми искусствами и мечтают стать сотрудниками полиции.

"Моя родители, которые переживали за меня и отговаривали от работы в органах, сейчас гордятся мной. Нет ничего лучше, когда люди благодарят и ценят твою работу. А также осознание того, что ты сделал в жизни что-то важное и помог кому-то", - заключил полицейский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975198-znal-chto-u-menya-perelom-no-nuzhno-zaderzhat-prestupnikov-politseyskiy-rasskazal-o-rabote/