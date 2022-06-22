Жара на юге и дожди на севере: какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

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По прогнозам синоптиков с 23 по 25 июня в некоторых регионах Казахстана пройдут проливные дожди. При этом в других частях республики прогнозируется жара до +45 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в предстоящие трое суток на большей части Казахстана с прохождением ложбины Северного циклона сохранится неустойчивый характер погоды.

Во некоторых частях страны ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. Так, 23 и 24 июня на юго-востоке, а 25 июня на севере и северо-западе республики ожидаются сильные дожди.

При этом в отдельных южных регионах Казахстана прогнозируется сильная жара:

23 июня на юге Атырауской области , 23 и 24 июня на юге Актюбинской области , 24 июня на юге Костанайской области , а также с 23 по 25 июня на юге Карагандинской области температура воздуха поднимется до +40 градусов;

, 23 и 24 июня , 24 июня , а также с 23 по 25 июня температура воздуха поднимется до +40 градусов; 25 июня на юге Жамбылской области прогнозируется жара до +43 градусов;

прогнозируется жара до +43 градусов; 24 и 25 июня на юге Кызылординской области, а также 25 июня в пустынных районах Туркестанской области – до +45 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975180-zhara-na-yuge-i-dozhdi-na-severe-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/