Очередь из авто на въезде в Казахстан из России объяснили в КНБ (видео)

Машины. Кадр из видео: facebook.com/rust.zhan

В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором запечатлена очередь из автомобилей, ожидающих въезда из России в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Пост с видеороликом, который заснял очевидец, опубликован в сообществе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook.

Закадровый голос объяснил, что на границе России и Казахстана 11 июня образовался серьезный затор из автомобилей, которые направлялись в Казахстан.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Комитета нацбезопасности за комментарием касательно видеоролика.

В Погранслужбе пояснили, что на границе РК и РФ действительно наблюдалось незначительное увеличение числа россиян, однако приток граждан был связан с праздничными днями.

"В связи с празднованием 11 июня Дня России и объявленными выходными днями 12 и 13 июня на границе Казахстана и России в эти дни наблюдалось незначительное увеличение россиян, следовавших в Казахстан для посещения родственников и отдыха с учетом длинных выходных.

В этой связи на казахстанских пунктах пропуска было увеличено количество сотрудников, пропуск осуществлялся в штатном режиме", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975169-ochered-iz-avto-na-vezde-v-kazahstan-iz-rossii-obyasnili-v-knb-video/