Газовики потребовали поднять им зарплаты, угрожая забастовкой в Алматы

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Порядка 100 алматинских газовиков собрались вместе и потребовали повысить им зарплаты в два раза, грозя в противном случае устроить забастовку, передает сайт телеканала КТК.

Собравшиеся пожаловались на то, что им слишком мало платят. По их словам, слесари получают 90 тысяч тенге, техники – 105 тысяч тенге. Самый большой оклад, как указали газовики, у мастеров участков - 150 тысяч тенге.

"Мы обращались уже несколько раз, чтобы нам подняли зарплату. Мы письма отправляли, но на них никакой реакции не было. В каждой семье есть кредиты, маленькие дети.

Цены растут очень быстро, мы не успеваем. Как можно выжить на оклад в 90 тысяч?!" - возмутилась слесарь ТОО "Абонентский расчетный центр" "Алматыгаз" Елена Чепкасова.

Всего в компании работают 180 человек. Они обслуживают Алматы, Талгар и часть Илийского района Алматинской области. С утра до вечера специалисты обходят дома, смазывают краны, проверяют трубы, устраняют утечки.

Газовики пожаловались, что руководство заставляет их бесплатно выполнять бумажную работу, которой должна заниматься биллинговая служба.

"То нам говорят: "Вы – биллинг". Теперь биллингу зарплату подняли – мы, оказывается, теперь не биллинг. Теперь мы не газовики, не биллинг, а всю грязную работу выполняем мы.

То есть первичные, повторные пуски ВДГО. Объем непомерный в каждом районе, людей нам не дают. То есть мы все нуждаемся в операторах, во всем" - сказала журналистам мастер ТОО Юлия Царевская-Серых.

Работники также отметили, что им не выдают необходимые инструменты и спецодежду, все приходится покупать за свой счет.

Собравшихся выслушал представитель управляющей компании.

"На данный момент у нас на повестке именно повышение заработной платы, общие условия труда. Эти вопросы мы все будем рассматривать и в короткие сроки урегулируем. До 15 дней, я думаю, что мы уже рассмотрим, какие-то меры будем уже потихонечку принимать.

То есть, если есть необходимость пересмотра бюджета, мы будем принимать соответствующие меры", - сообщил исполнительный директор ТОО Qazaq Billing Дмитрий Махров.

Газовики согласились подождать две недели, однако предупредили, что если за это время зарплату не поднимут, они все разом не выйдут на работу.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975149-gazoviki-potrebovali-podnyat-im-zarplaty-ugrozhaya-zabastovkoy-v-almaty/