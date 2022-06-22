Дождь с грозой ожидается в Алматы

Иллюстративное фото: Christof Stache / Stringer/ Getty Images

Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на сегодня, 22 июня. Информация об этом размещена на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Алматы будет дождь с грозой. Скорость ветра с порывами во время непогоды достигнет 13 м/с. Температура воздуха днем составит 29-31 градус тепла.

В Нур-Султане сегодня метеорологи обещают ветреную погоду. Несмотря на ожидаемое отсутствие осадков, скорость ветра с порывами достигнет 15 м/с. Столбики термометров днем покажут 27-29 градусов со знаком "плюс".

Жители Шымкента также могут не ждать осадков на сегодня, несмотря на переменную облачность. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду, а воздух днем прогреется до 29-31 градуса тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975115-dozhd-s-grozoy-ozhidaetsya-v-almaty/