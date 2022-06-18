"Столько денег на ветер": жители Шымкента недовольны парком за 300 млн тенге

Парк. Кадр из видео: КТК

В Шымкенте вокруг парка, который открыли прошлой осенью, разразился скандал - местные жители не могут досчитаться большей части объектов и теперь уже насаждений, поскольку сотни деревьев и кустарников попросту засыхают, при том, что на этот зеленый оазис из бюджета было выделено более 300 млн тенге, об этом сообщает сайт телеканала КТК.

Сотни породистых, дорогостоящих деревьев и кустарников, которые были высажены не так давно, засыхают на глазах у местных жителей. Новую поливную систему признали аварийной.

Сообщается, что раньше на этом месте порядка 20 лет располагался мусорный полигон. После череды скандалов местность очистили и пообещали сделать парк с фонтанами, детскими площадками и густым газоном. Вот только большая часть так и осталась на бумаге.

Как отмечают корреспонденты, бюджету мифический зеленый оазис обошелся в более 300 млн тенге.

"Качелей для детей не хватает, один катается – десять детей ждут стоят. Газон весь пересох, полива нет, ухода нет за парком, деревья все умерли. Две тысячи деревьев было засажено в этот парк для озеленения. Почти 70% деревьев уже высохло".

"Они даже места приготовили для фонтанов, и где? Не построили! В последний раз вода здесь шла осенью. Это что за отношение?! Мы столько лет жили у мусорного полигона, нам построили парк, и вот его решили забросить. Столько денег на ветер", - негодуют местные жители.

Между тем, как заявили чиновники, фирма, выигравшая тендер, поставила сумму в разы меньше за проведение работ, поэтому на фонтаны средств не хватило. А недостающие элементы для детских площадок в скором времени должны закупить за счет районного бюджета. Также власти обещают решить вопрос и с поливной системой.

В местом акимате уверены, после устранения всех замечаний этот парк будет одним из самых показательных в стране.

"Да, поливная система действительно находится в аварийном состоянии. Она изначально была проведена неправильно. Мы ждем запчасти из России, сейчас из-за ситуации на Украине все поставки задерживаются. Нам обещают доставить необходимое оборудование в течение нескольких недель. Как только все придет, думаю, мы оживим и газон, и насаждения", - заявил глава отдела развития комфортной среды акимата Шымкента Дархан Турганбай.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974660-stolko-deneg-na-veter-zhiteli-shymkenta-nedovolny-parkom-za-300-mln-tenge/