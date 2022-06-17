Экоактивистку Салтанат Ташимову арестовали в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Экоактивистку Салтанат Ташимову арестовали на 15 суток. Как сообщили в административном суде Алматы корреспонденту NUR.KZ, активистка привлечена к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге.

"16 июня 2022 года в суд по административным правонарушениям города Алматы поступил материал в отношении Т. по факту незаконного участия в митинге (часть 6 статьи 488 КоАП).

Судом установлено, что 9 апреля 2022 года в сквере на Минина жильцы жилых комплексов во главе с интернет-блогером Т., не имея разрешения от акимата города Алматы на проведение собрания, митинга, незаконно участвовали в публичном мероприятии, держа плакаты. При этом Т. принимала самое активное участие в незаконном митинге", - сообщили в суде.

Отмечается, что во время судебного заседания активистка не признала вину, отметив, что действительно находилась возле сквера по приглашению жильцов по вопросу застройки жилого массива.

Прокурор в суде просил признать Т. виновной в совершении правонарушения и назначить взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Суд удовлетворил эту просьбу.

"Необходимо отметить, что при определении вида и размера административного взыскания суд учел характер правонарушения, факт умышленного совершения правонарушения, продолжение противоправного поведения, несмотря на разъяснение закона представителями правоохранительных органов, местного исполнительного органа с требованием прекращения правонарушения.

В настоящее время судебный акт не вступил в законную силу и в случае несогласия с ним может быть обжалован в апелляционную инстанцию", - сообщили в СМАС Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974586-ekoaktivistku-saltanat-tashimovu-arestovali-v-almaty/