Автомобили начали изымать у налоговых должников в Алматы

Иллюстративное фото: pexels.com

Для борьбы с налоговыми задолженностями по автотранспорту ДГД и ДП города Алматы начали изымать авто должников и ставить их на штрафстоянки до полного погашения долга, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента госдоходов.

Сегодня, 17 июня, в Алматы стартовала акция "Город без налоговой задолженности", целью которой является принудительное взыскание налоговой задолженности по автотранспортным средствам.

В рамках акции сотрудники городского департамента госдоходов и Департамента полиции Алматы, а также частные судебные исполнители с помощью видеокамер "Сергек" устанавливают автомобили должников и водворяют их на штрафстоянку до полного погашения задолженности.

"За два часа работы более десяти машин с общей задолженностью 11 млн тенге водворены на штрафстоянку", – отметили представители ДГД.

По данным ведомства, на сегодняшний день по городу задолженность по налогу на транспортные средства составляет более 5 млрд тенге. При этом основная часть из этой суммы приходится на владельцев авто с большими объемами двигателя свыше 4 тыс. кубических сантиметров.

Проверить и оплатить налоговую задолженность советуют с помощью мобильного приложения "е-Salyq Azamat", приложений банков второго уровня, на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов либо через единый контакт центр 1414/3.

"Во избежание неприятных ситуаций, а также издержек по оплате услуг судебных исполнителей и штрафстоянки, Департамент государственных доходов по городу Алматы призывает автовладельцев погасить налоговую задолженность", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974583-avtomobili-nachali-izymat-u-nalogovyh-dolzhnikov-v-almaty/