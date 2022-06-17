Дом Ахмета Байтурсынова снесли в Костанайской области из-за неудачи при реставрации (видео)

Табличка. Кадр из видео: 24.kz

В Костанайской области снесли отчий дом Ахмета Байтурсынова - возникли проблемы в ходе его реставрации. Местные не понимают, зачем до основания уничтожили культурный объект.

По информации корреспондентов телеканала "Хабар 24", в год 150-летия народного просветителя саманное жилье решили отреставрировать. Подрядчик приступил к возведению стен из песчаных блоков на месте старого фундамента, однако, как отмечается, стройматериалы оказались плохого качества.

В связи с этим постройку пришлось сравнять с землей - не удалось сохранить даже оригинальный фундамент, сообщили корреспонденты.

Отмечается, что 13 лет назад на месте старого фундамента местные жители построили дом Байтурсынова. Они же следили за состоянием: белили, красили и латали крышу.

Теперь же от строения остались лишь груда кирпичей и следы тяжелой техники.

"Кому это было нужно и почему это сделали? Не знаем. Земли вокруг хватает. Нужно было оставить дом Ахмета таким, какой он был. А рядом уже строить новый, в котором музей будет. Теперь весь народ лишился уникального памятника", - возмущается житель села Ахмет Байтурсынулы Жаксыбек Абдысалык.

По информации корреспондентов, из бюджета выделили 22 млн тенге на реконструкцию дома народного просветителя. В настоящее время, как говорится в сюжете, стройка остановлена, а стройматериалы, с которыми работал подрядчик, забраковали.

По словам чиновников, местные жители сами просили снести этот дом.

"Жители двух сел поднимали вопрос, о том, что дом находится в аварийном состоянии. Обращались в районный и областной акиматы. Поэтому приняли такое решение", - ответил аким села Ахмет Байтурсынулы Нурсултан Байдильдин.

Сообщается, что дом все же будут перестраивать - ведутся поиски нового подрядчика, а стоимость проекта увеличилась, сейчас она составляет 37 млн тенге.

"20 июня объявим конкурс. Через месяц определится подрядчик. В августе начнем строительство. Юбилейные мероприятия запланированы на сентябрь. До этого времени сдадим объект. Здесь будет современный дом–музей", - рассказал руководитель отдела строительства Джангельдинского района Адильбек Имангалиев.

По информации телеканала, пока чиновники определяются с подрядчиком, местные жители завершают строительство мавзолея на въезде в родное село Ахмета Байтурсынова. Сообщается, что они своими силами собрали 10 млн тенге и приступили к работе по возведению памятника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974480-dom-ahmeta-baytursynova-snesli-v-kostanayskoy-oblasti-iz-za-neudachi-pri-restavratsii-video/