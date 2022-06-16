Пьяный полицейский попал на видео и был уволен в Атырауской области

Кадры из видео: azh.kz

В Атырауской области сняли на видео пьяного стража порядка возле разбитого автомобиля. В департаменте полиции региона сообщили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел, передает "Ак Жайык".

В соцсетях появилось видео, на котором был запечатлен мужчина в обычной куртке, но при этом в форменных полицейских брюках возле разбитого автомобиля. Издание отмечает, что он находился в состоянии опьянения.

Позже выяснилось, что это действительно полицейский. Как стало известно, видео сняли в Жылыойском районе, а на нем был участковый инспектор.

В департаменте полиции Атырауской области прокомментировали ролик.

"По данному факту сотрудник уволен из полиции по отрицательным мотивам", - сообщили в ведомстве.

Вместе с ним должности лишился и начальник Жылыойского районного отдела местной службы полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974409-pyanyy-politseyskiy-popal-na-video-i-byl-uvolen-v-atyrauskoy-oblasti/