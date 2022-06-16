Около 400 выпускников-медиков в Актобе пожаловались на странные результаты экзаменов

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Выпускники медвуза в Актобе недовольны результатами экзаменов – они сообщили, что примерно 400 студентов, в том числе и отличники, которые сдавали тестирование, набрали одинаково низкие баллы. Есть мнение, что база заданий была сфабрикована, сообщается на сайте телеканала КТК.

В Актобе около 400 выпускников интернатуры сдавали тестирование, чтобы продолжить учебу по узкой специализации, но практически все получили низкие баллы. Отмечается, что даже отличники набрали меньше 70.

Преподаватели отмечают, что это настоящий провал. По мнению студентов, произошел технический сбой.

"Мы не согласны с тем, что мы набрали все по 60 и 70 баллов. Так не должно быть. Мы все, 400 с чем-то студентов, набрали один и тот же балл. Мы требуем, чтобы нам показали наши ошибки, чтобы мы увидели, где мы ошиблись, и все это оспорить", – заявила одна из сдававших экзамены выпускниц.

Более того, по словам интернов, такие же баллы набрали и выпускники других медвузов Казахстана.

"Это влияет на наше дальнейшее поступление. Мы, 400 студентов, заканчиваем. Некоторые из них хотят в дальнейшем обучиться и получить узкую специальность. В этом случае у нас шансы уменьшаются и мы дальше, возможно, не сможем поступить с такими баллами", – отметила еще одна студентка.

По словам руководства вуза, они уже несколько дней пытаются разобраться в проблеме. Вопрос дошел до министерства.

"Вчера в чате проректоров по учебно-методической работе, в чате ректоров медвузов этот вопрос обсуждался с департаментом науки и человеческих ресурсов Минздрава, где до сих пор идет обсуждение, почему так получилось.

И сейчас идет решение, что мы предпримем. Ввиду того, что если бы это был один-два человека или 10 человек, или, например, только наш вуз. А это все пять вузов Республики Казахстан", - сообщила и.о. ректора Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М. Оспанова Эльнара Исмагулова.

А вот в центре независимой экзаменации, который проводит тестирование, заявили, что база экзаменационных заданий была сфабрикована, причем самими студентами.

"Скорее всего, кто-то из интернов сфабриковал базу экзаменационных тест-заданий, как бы они слили эту информацию всем выпускникам интернатуры по Казахстану, и они надеялись, что это база является реально стопроцентно экзаменационной. В чем была их и ошибка. Это их был ответ", – подчеркнула декан актюбинского медицинского вуза Роза Нургалиева.

Как сообщили в учебном заведении, выпускникам предложили аннулировать вчерашние результаты и пройти тестирование повторно, но никто из интернов не согласился.

Ожидается, что специалисты проведут собственное расследование, из которых станет ясно, что произошло на самом деле.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974288-okolo-400-vypusknikov-medikov-v-aktobe-pozhalovalis-na-strannye-rezultaty-ekzamenov/