Дожди вновь ожидаются в Нур-Султане и Алматы

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Сегодня, 16 июня, в двух крупнейших городах Казахстана снова велика вероятность осадков, а вот жителей Шымкента ждет жаркий и солнечный день. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане в четверг прогнозируется дождь. При этом с каждым днем в столице становится все теплее – сегодня днем температура воздуха будет находиться на отметке в +23…+25 градусов, а к ночи снизится до +12…+14 градусов. Скорость ветра будет достигать 9-14 м/с.

Алматинцев тоже вновь предупредили о возможных осадках. Тем не менее в городе в дневное время столбики термометров покажут +28…+30 градусов, ночью же они опустятся до +17…+19 градусов. Скорость ветра невысокая, 2-7 м/с, но при грозе возможны порывы до 12 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается жаркая и ясная погода. Днем температура воздуха составит +34…+36 градусов, а ночью станет немного прохладнее – +18…+20 градусов. Скорость ветра будет доходить до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974287-letnie-grozy-dozhdi-vnov-ozhidayutsya-v-nur-sultane-i-almaty/