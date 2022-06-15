15-летний подросток пропал в Акмолинской области (фото)
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В полицию обратился житель города Кокшетау, который сообщил о пропаже своего 15-летнего сына, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.
Вчера, 14 июня, в дежурную часть Отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение от 46-летнего жителя Кокшетау. Мужчина заявил о том, что около 13:00 часов в Зерендинском районе пропал его несовершеннолетний сын Аскер Мансур Саматулы 2007 года рождения.
"На поиски без вести пропавшего ориентированы сотрудники полиции УП города Кокшетау и отдела полиции Зерендинского района, общественность и иные силы", – отметили полицейские.
Приметы пропавшего:
- рост – 175 сантиметров;
- черные волосы;
- среднего телосложения;
- карие глаза.
Был одет в черную футболку с изображением музыканта, черные джинсы и белые кроссовки.
При получении какой-либо информации граждан попросили сообщить по контактным телефонам: (871632), 21-2-02; 102; +7-771-371-41-02; +7-702-429-03-63.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974270-15-letniy-podrostok-propal-v-akmolinskoy-oblasti-foto/