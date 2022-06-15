Дожди и жара до 35 градусов: какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Казахстане в ближайшие несколько дней - 16-18 июня, передает корреспондент NUR.KZ. со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По словам метеорологов, в предстоящие трое суток значительных изменений не ожидается.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, обещают специалисты.

16 июня, в четверг, на востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные дожди.

Тем не менее, как отметили синоптики, жителей северных и центральных регионов Казахстана наконец порадует по-настоящему летняя погода.

Подчеркивается, что в ближайшие дни будет наблюдаться постепенное повышение дневных температур воздуха до 25-30 тепла, а на юге Карагандинской области станет жарко - до 35 градусов со знаком "плюс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974221-dozhdi-i-zhara-do-35-gradusov-kakaya-pogoda-zhdet-kazahstantsev-v-blizhayshie-dni/