Принудительно лечить казахстанцев от игромании предложила депутат мажилиса

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Депутат мажилиса Ляззат Рамазанова на пленарном заседании палаты заявила, что в Казахстане люди, страдающие игроманией, в среднем имеют долги по 10 миллионов тенге. Эта пагубная привычка, по ее словам, становится причиной развода 7 из 10 пар, передает корреспондент NUR.KZ.

Проблему игромании депутат Ляззат Рамазанова подняла в депутатском запросе на имя вице-премьер-министра по социальным вопросам Ералы Тугжанова.

По ее словам, согласно закону Республики Казахстан, "больные алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, уклоняющиеся от добровольного лечения, подлежат принудительному стационарному лечению в наркологических организациях для принудительного лечения системы здравоохранения, с привлечением к труду на период прохождения лечения".

При этом она заявила, что Минздрав не принимает никаких мер для внедрения принудительного лечения людей, больных игроманией.

"Страсть к азартным играм приводит ко вполне реальным проблемам: неподъемные долги – средний размер долга казахстанского игромана колеблется в пределах 10 миллионов тенге; разводы – 7 из 10 пар в Казахстане расстаются из-за игромании; уголовные преступления и случаи суицида – игроки часто угрожают физической расправой", – отметила Рамазанова.

В связи с этим она предложила в рамках переподготовки и повышения квалификации медработников добавить направление по профилактике и лечению игровых зависимостей.

Кроме того, депутат указала и на необходимость усилить контроль за исполнением законодательства в области распространения и рекламы азартных игр.

По ее мнению, в планах работы службы по формированию здорового образа жизни необходимо предусмотреть специальные программы профилактики игромании среди детей и подростков.

К тому же, Рамазанова подчеркнула важность проведения регулярных исследований на предмет наличия у детей и молодежи игровых зависимостей, а также выявления среди них людей, потенциально подверженных такого рода зависимостям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974204-prinuditelno-lechit-kazahstantsev-ot-igromanii-predlozhila-deputat-mazhilisa/