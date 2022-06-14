"Очень шумно и вокруг пыль": незаконный карьер закрыли в Алматы из-за жалоб горожан

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Власти города Алматы по просьбе горожан остановили работы по разработке карьера, который находился в непосредственной близости к жилым домам и работал круглосуточно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В середине мая на встрече акима Алматы с жителями Наурызбайского района горожане пожаловались на круглосуточную работу карьера, который находился всего в 10-15 метрах от жилых домов.

"Нас волнует действующий карьер в нашем микрорайоне Акжар, он работает круглосуточно. Это очень шумно и вокруг пыль. Карьер относится к Карасайскому району, но мы живем в Наурызбайском районе. Расстояние между карьером и жилыми домами – 10-15 метров", – сообщили жители района.

Алматинцы подчеркнули, что по закону о недропользовании карьер должен находиться на расстоянии не менее 500 метров от жилых построек.

"Это санитарно-защитная зона. Мы обращались к работникам карьера, они сказали обратиться к вам. Я бы хотела, чтобы отозвали лицензию карьера, и с вашей стороны была помощь в ограничении работы карьера в ночное время", – попросили горожане.

На это аким города Ерболат Досаев ответил, что данный карьер находится на стыке Алматы и Алматинской области.

"Я уточню у акима области о судьбе карьера, и что они намерены делать с ним. Дам ответ. Акиму Наурызбайского района поручаю разобраться насчет работы карьера в ночное время", – добавил он.

Отмечается, что ранее в результате проверки выяснилось, что акиматами Алматы и Карасайского района Алматинской области земельные участки для разработки карьеров были предоставлены без соответствующего отступа от карьера с игнорированием санитарно-защитной зоны с расстоянием не менее 500 метров.

Позже, после обращения жителей к Досаеву, были подтверждены нарушения требований действующего законодательства.

Сообщается, что разработкой данного карьера на границе с Наурызбайским районом занимались три фирмы.

"В настоящее время работа двух предприятий прекращена и находится на стадии ликвидации. По третьей компании работы приостановлены", – отметили в акимате города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974072-ochen-shumno-i-vokrug-pyl-nezakonnyy-karer-zakryli-v-almaty-iz-za-zhalob-gorozhan/