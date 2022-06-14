Несколько автобусов изменили маршруты из-за ремонта одной из улиц в Нур-Султане

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В столице для ремонта дороги на неделю частично перекрыли движение по улице Шаймердена Косшыгулулы. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана. Из-за этого несколько автобусных маршрутов временно изменили схемы движения.

Работы по среднему ремонту дорожного полотна проводятся столичным управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города.

"В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 20 июня текущего года частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймердена Косшыгулулы от улицы Кенжебека Кумисбекова до улицы Шабал Бейсековой", – сообщается на сайте городского акимата.

В связи с этим жителям и гостям столицы посоветовали заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – отметили в профильном ведомстве.

Представители компании CTS на своей официальной странице в Instagram сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ были временно изменены схемы движения маршрутов № 2, № 7, № 13, № 32, № 34, № 50, № 73.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974035-neskolko-avtobusov-izmenili-marshruty-iz-za-remonta-odnoy-iz-ulits-v-nur-sultane/