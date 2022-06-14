Дождь с грозой пообещали в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Дождливую погоду прогнозируют синоптики сегодня, 14 июня, в Алматы и Нур-Султане. Также в этих городах возможна гроза, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно опубликованной информации, дождь с грозой ожидается в Алматы. Воздух прогреется до 28-30 градусов со знаком плюс. Скорость ветра составит 2-7 м/с, однако во время грозы увеличится до 13 м/с.

Дождливая погода ожидается и в Нур-Султане. Синоптики также пообещали грозу. Скорость ветра в столице составит 9-14 м/с. Столбики термометров поднимутся до 23-25 градусов тепла.

А в Шымкенте пообещали жаркую погоду без осадков, возможна переменная облачность. Температура воздуха составит 33-35 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973936-dozhd-s-grozoy-poobeschali-v-almaty-i-nur-sultane/