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17 улиц намерены переименовать в Павлодаре

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Мужчина подписывает документ с печатью
Иллюстративное фото: Pixabay

На портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о переименовании некоторых улиц Павлодара. 17 улицам города намерены присвоить имена известных деятелей.

Павлодарский областной маслихат решил переименовать следующие улицы:

  • улицу Мира на улицу Олжабай батыр;
  • улицу Урицкого на улицу Генерал Смағұлов;
  • улицу 1-я Южная на улицу Бірлік;
  • улицу 2-я Южная на улицу Кәукен Кенжетаев;
  • улицу Парковая на улицу Мұқағали Мақатаев;
  • улицу Донецкая на улицу Мағжан Жұмабаев;
  • улицу Кубанская на улицу Қалмұқан Исабай;
  • улицу Совхозная на улицу Рафиқа Нұртазина;
  • улицу Таганрогская на улицу Қазанғап би;
  • улицу Ангарская на улицу Нағымбек Нұрмұхаммедов;
  • улицу Читинская на улицу Аманжол Шәмкенов;
  • улицу Декабристов на улицу Қамар Қасымов;
  • улицу Юннатов на улицу Дихан Әбілев;
  • улицу 1-я Советов, 2-я Советов на улицу Генерал Бәкіров;
  • улицу Зыряновская на улицу Қабдыкәрім Ыдырысов;
  • улицу Саянская на улицу Алма Әжібаева;
  • улицу Лесная на улицу Ағайынды Дүйсембиновтер.

Проект документа появился на сайте для публичного осуждения сегодня, 13 июня 2022 года. Пользователи смогут обсудить его до 27 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973913-17-ulits-namereny-pereimenovat-v-pavlodare/

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