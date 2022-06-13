17 улиц намерены переименовать в Павлодаре
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На портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о переименовании некоторых улиц Павлодара. 17 улицам города намерены присвоить имена известных деятелей.
Павлодарский областной маслихат решил переименовать следующие улицы:
- улицу Мира на улицу Олжабай батыр;
- улицу Урицкого на улицу Генерал Смағұлов;
- улицу 1-я Южная на улицу Бірлік;
- улицу 2-я Южная на улицу Кәукен Кенжетаев;
- улицу Парковая на улицу Мұқағали Мақатаев;
- улицу Донецкая на улицу Мағжан Жұмабаев;
- улицу Кубанская на улицу Қалмұқан Исабай;
- улицу Совхозная на улицу Рафиқа Нұртазина;
- улицу Таганрогская на улицу Қазанғап би;
- улицу Ангарская на улицу Нағымбек Нұрмұхаммедов;
- улицу Читинская на улицу Аманжол Шәмкенов;
- улицу Декабристов на улицу Қамар Қасымов;
- улицу Юннатов на улицу Дихан Әбілев;
- улицу 1-я Советов, 2-я Советов на улицу Генерал Бәкіров;
- улицу Зыряновская на улицу Қабдыкәрім Ыдырысов;
- улицу Саянская на улицу Алма Әжібаева;
- улицу Лесная на улицу Ағайынды Дүйсембиновтер.
Проект документа появился на сайте для публичного осуждения сегодня, 13 июня 2022 года. Пользователи смогут обсудить его до 27 июня.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973913-17-ulits-namereny-pereimenovat-v-pavlodare/