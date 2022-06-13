17 улиц намерены переименовать в Павлодаре

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На портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления о переименовании некоторых улиц Павлодара. 17 улицам города намерены присвоить имена известных деятелей.

Павлодарский областной маслихат решил переименовать следующие улицы:

улицу Мира на улицу Олжабай батыр;

улицу Урицкого на улицу Генерал Смағұлов;

улицу 1-я Южная на улицу Бірлік;

улицу 2-я Южная на улицу Кәукен Кенжетаев;

улицу Парковая на улицу Мұқағали Мақатаев;

улицу Донецкая на улицу Мағжан Жұмабаев;

улицу Кубанская на улицу Қалмұқан Исабай;

улицу Совхозная на улицу Рафиқа Нұртазина;

улицу Таганрогская на улицу Қазанғап би;

улицу Ангарская на улицу Нағымбек Нұрмұхаммедов;

улицу Читинская на улицу Аманжол Шәмкенов;

улицу Декабристов на улицу Қамар Қасымов;

улицу Юннатов на улицу Дихан Әбілев;

улицу 1-я Советов, 2-я Советов на улицу Генерал Бәкіров;

улицу Зыряновская на улицу Қабдыкәрім Ыдырысов;

улицу Саянская на улицу Алма Әжібаева;

улицу Лесная на улицу Ағайынды Дүйсембиновтер.

Проект документа появился на сайте для публичного осуждения сегодня, 13 июня 2022 года. Пользователи смогут обсудить его до 27 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973913-17-ulits-namereny-pereimenovat-v-pavlodare/