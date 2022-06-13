Найдена пропавшая месяц назад в Алматы 17-летняя девушка

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Пропавшую в мае 17-летнюю алматинку обнаружили в Кокшетау. Девушку искали в течение месяца. Подробности рассказали в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что 12 мая в полицию южной столицы поступило заявление с просьбой об оказании содействия в поисках пропавшей несовершеннолетней.

В течение месяца стражи порядка искали девушку на территории Алматы и по всей стране. Ориентировку получили и правоохранители из Кокшетау.

"8 июня схожую по приметам девушку сотрудники полиции заметили на одной из улиц Кокшетау. Для установления личности стражи порядка ее опросили. При этом оказалось, что в чужом городе она находится не одна, а со своим молодым человеком", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Местные правоохранители сразу связались с алматинскими коллегами, также были оповещены родители девушки.

По словам молодых людей, в Кокшетау они оказались, так как хотели уехать подальше от дома. В настоящее время несовершеннолетняя передана близким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973801-naydena-propavshaya-mesyats-nazad-v-almaty-17-letnyaya-devushka/