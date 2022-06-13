Парад близнецов прошел впервые с начала пандемии в Нур-Султане

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150 семей со всего Казахстана собрались вместе накануне, 12 июня, в столице республики, чтобы провести очередной парад близнецов - первый с начала пандемии коронавируса.

Как передает телеканал "Хабар 24", этот парад близнецов стал четвертым по счету. История мероприятия началась пять лет назад с небольшого шествия в столице.

На время пандемии из соображений безопасности традицию прерывали, однако в этом году, благодаря хорошей эпидситуации, близнецы вновь собрались.

На этот раз парад прошел в триатлон-парке. В ряду шли как по двое, так и по трое, и даже по четверо близнецов сразу. 150 семей со всей страны приняли участие в шествии.

"Цель парада – сплоченность и дружба наших близнецов. Чтобы они знали, что есть такие детки, как они, которые родились также в один день. Если в первый год было 10 мам и 20 деток, то сегодня у нас будет 145 мам и примерно 320 деток.

10 пар тройняшек, четверняшки, остальные все двойняшки", - рассказала журналистам организатор мероприятия Земфира Айтмухамбетова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973746-parad-bliznetsov-proshel-vpervye-s-nachala-pandemii-v-nur-sultane-video/