Дождь с грозой ожидаются в двух крупнейших городах Казахстана

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В воскресенье, 12 июня, в трех крупнейших городах Казахстана ожидается ветер. Прогноз погоды в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте опубликован на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане 12 июня ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха прогреется до +27+29 градусов. При этом синоптики прогнозируют сильный ветер, днем порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

В Алматы в воскресенье возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +28+30 градусов. При грозе может подняться ветер, порывы до 12 метров в секунду.

В Шымкенте 12 июня специалисты прогнозируют дождь с грозой. Дневная температура ожидается в районе +30+32 градусов. Не исключено, что при грозе будет ветер, порывы 15-20 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973686-dozhd-s-grozoy-ozhidayutsya-v-dvuh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/