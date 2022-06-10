Боец СОБР спас из воды 14-летнего подростка в Алматы (видео)

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Вечером 9 июня в Алмалинском районе Алматы произошел инцидент: 14-летний подросток упал в реку Есентай. Его спас оказавшийся поблизости боец СОБР, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как рассказал первый заместитель начальника ДП Алматы, полковник полиции Нурлан Алмасбеков, 14-летний парень вместе с друзьями находился на набережной вдоль реки Есентай.

В определенный момент мальчик попытался перейти по парапету на другой берег, но оступился и упал в воду.

В этот момент неподалеку проходил пеший наряд в составе инспектора специального отряда быстрого реагирования Аскара Тортая и участкового инспектора Руслана Калиева.

Увидев тонущего подростка, старший лейтенант Тортай сразу же прыгнул в воду и помог ему выбраться. Сейчас с парнем все в порядке, его жизни ничто не угрожает. Спасенного подростка передали родителям.

"Большое спасибо сотрудникам полиции, что они помогли. Они как раз вовремя. Оказались рядом в эту минуту. С ребенком все в порядке", – поблагодарила стражей порядка мать мальчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973535-boets-sobr-spas-iz-vody-14-letnego-podrostka-v-almaty-video/