Трехлетний ребенок потерялся в Шымкенте
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Шымкентские полицейские во время патрулирования заметили на улице трехлетнего ребенка без сопровождения взрослых. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в микрорайоне Асар. Стражи порядка заметили плачущего мальчика в возрасте около 3 лет, рядом с которым не было взрослых.
Поняв, что ребенок заблудился, патрульные начали искать его родителей. Сотрудники сообщили о произошедшем коллегам.
Правоохранители прочесали всю близлежащую территорию и опросили возможных очевидцев. Благодаря этому в течение двух часов мать мальчика нашлась. Ей передали ребенка.
"Сын играл во дворе. Мы не заметили, как он вышел через открытую калитку на улицу. Всей семьей начали его искать. Радости моей не было предела, когда позвонили из полиции и сообщили, что нашли моего сына. Огромное вам спасибо", – рассказала родительница.
Полицейские провели с горожанкой разъяснительную беседу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973503-trehletniy-rebenok-poteryalsya-v-shymkente/