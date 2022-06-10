Трехлетний ребенок потерялся в Шымкенте

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Шымкентские полицейские во время патрулирования заметили на улице трехлетнего ребенка без сопровождения взрослых. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в микрорайоне Асар. Стражи порядка заметили плачущего мальчика в возрасте около 3 лет, рядом с которым не было взрослых.

Поняв, что ребенок заблудился, патрульные начали искать его родителей. Сотрудники сообщили о произошедшем коллегам.

Правоохранители прочесали всю близлежащую территорию и опросили возможных очевидцев. Благодаря этому в течение двух часов мать мальчика нашлась. Ей передали ребенка.

Полицейский и женщина с ребенком. Фото: polisia.kz

"Сын играл во дворе. Мы не заметили, как он вышел через открытую калитку на улицу. Всей семьей начали его искать. Радости моей не было предела, когда позвонили из полиции и сообщили, что нашли моего сына. Огромное вам спасибо", – рассказала родительница.

Полицейские провели с горожанкой разъяснительную беседу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973503-trehletniy-rebenok-poteryalsya-v-shymkente/