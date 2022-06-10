"Ощущения, будто приехал в огромный парк": россиянка поделилась впечатлениями об Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Россиянка Екатерина Андрусевич месяц назад переехала в Алматы и уже успела оценить жизнь в городе. О своих наблюдениях девушка рассказала на своей странице в Facebook, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам девушки, здесь она очень счастлива, ловит себя на том, что хотела бы жить в Алматы и жалеет, что не приехала раньше в качестве туриста. Она поделилась своими наблюдениями и вывела плюсы и минусы проживания в южной столице Казахстана.

"Кофе на вынос - есть, но не так много, как в Москве и Киеве. И ощущение, что его тут пьют только эмигранты. Думаю, это из-за жары не прижилось, я сама его здесь пью только утром под сырники.

Пятница вечер - в метро 12 минут между поездами. Народа почти нет, при входе досматривают каждую сумку. По платформе ходят полицейские с собаками. Безопасность максимальная. Ощущение, что метро это декорация для кино. В час пик ни разу не ездила, может тогда картина другая.

В целом, город большой, но менее населен. Поэтому инфраструктура хорошая, но без толп. Здесь все время просторно и потому комфортно", - пишет россиянка.

Ее удивило, что везде растут розы, а город очень чистый и аккуратный.

"Город выглядит, как цветник, как ботанический сад. Куда ни встанешь для фото - роза и зелень в кадре. Здесь зелено все. И каждый твой шаг - это шаг по зеленой оранжерее", - уверяет Екатерина.

Она отмечает, что в Алматы нет привычных москвичам магазинов, но это не расстраивает девушку - "потому что здесь есть свои крутые бренды, в том числе, для ритейла".

"И еще потому, что Казахстан - это страна малого и среднего бизнеса. Здесь миллионы магазинов, торговых точек, бутиков, кафе, ресторанов. Здесь можно найти все, надо только знать нычки (места - прим.ред.).

23 градуса по Цельсию - у местных это "еще слишком холодно для босоножек". Плюс 16 - отличный повод для легкого пухана (пуховика).

Еда — смесь изобилия турецкой, китайской, корейской, кавказской, ташкентской и местной кухни. Это очень вкусно, ароматно и восхитительно. Много мяса, много овощей, в том числе, подмаринованных, грибы шиитаке, рамены, супы типа фо бо с говядиной. Конина. Шашлычки двадцати видов (из разного мяса и маринадов)", - говорит Екатерина.

По ее словам, у всех овощей, мяса, зелени вкус выражен больше.

Удивило россиянку и обилие парков.

"С ландшафтным дизайном, ухоженные, со скамейками, с разной движухой для детей и взрослых. Аттракционами, развлечениями разными интересными, качелями, дешевыми фотографами.

Раньше к тебе подходили и ты шарахался, потому что "везде развод". А здесь ты сам к ним идешь, потому что интересно и классно. Ну и, конечно, розы и в парках везде и повсюду. А в воздухе их и цветущих лип аромат.

Город выглядит максимально юзерфрендли - везде аккуратно, красиво, удобно, много мест для посидеть и отдохнуть, много урн, не надо нести бумажку через весь город. Много красочного и деревьев. Скамеек, площадок, велосипедных дорожек и т.д. Велокаршеринг и прокат электросамокатов. Дома аккуратные, не обшарпаны, в Питере и Киеве глаз за сыпавшуюся штукатурку цеплялся. Возможно, она здесь тоже есть, но я пока не нашла нигде", - пишет девушка.

Россиянка отмечает, что в Казахстане распространен русский язык, а местные говорят быстрее и менее четко, чем она сама. А также то, что улицы в городе длинные, а жители ориентируются по пересечениям двух улиц.

"Потому что город квадратный, как Нью-Йорк, а не круглый, как Москва или Рим. Сидишь потом, как будто паззл собираешь, рассматривая, где что пересеклось. Но, в целом, удобно и гулять очень приятно. Я ориентируюсь по старой схеме "улица и номер дома".

Много автобусов, народ в них не толпой, оплата по электронной карте, много хороших дорог. А вот в метро до сих пор есть и жетоны. Желтые.

Вместе с жвачкой на кассе лежат в коробке белые кисловато-соленые сырные шарики. Вкусные. Местное лакомство под пиво и так. Мне не зашло, но я и сыр особо не ем", - делится Екатерина.

По ее словам, интернет немного хуже в Алматы, чем в Москве, как и мобильная связь, но в целом "нормальный".

"В продуктовых магазинах есть два типа продуктов - привозные и местные. Местные хорошего качества и стоят копейки, но есть не все категории товаров. Тогда можно восполнить товаром из Китая, Европы и Турции — это дешевле, чем где-либо (иногда кажется, что даже в самом Китае и Турции дороже).

Привозные вещи и продукты, если их везут из РФ, стоят, естественно, дороже, чем в РФ.

Вот, кстати, не написала самое главное. Из минусов. Все цены ниже, чем в Москве и даже Киеве. Кроме цен на недвижимость и ее аренду. Хотя я сужу по высокому и элитному сектору, в котором сама сдаю и в котором снимаем.

Но, в целом, если не в самом центре, не в элитном районе, но, например, с видом на бескрайние горы, с хорошим современным ремонтом, "однушка" стоит от 50 до 65 тысяч рублей.

Мы живем дороже в большой "двушке". Очень хорошей. И в самом центре. В Москве она бы стоила чуть чуть дороже, чем здесь", - рассказывает россиянка.

Она отмечает, что цены на покупку квартиры ниже, чем в Москве.

"Как я уже писала, в городе процветает малый бизнес — у каждого жителя или магазин, или киоск, или просто торгует чем-то местным или привозным. Или какие-то услуги. Уровень жизни у всех таких бизнесменов высокий. Кажется, будто тут олигарх каждый третий.

Все фильмы и спектакли на русском языке практически. Казахское кино классное", - уверяет Екатерина.

Также она отмечает цифровизацию - все услуги, говорит девушка, можно получить, не выходя из дома, а банки создают "крутые приложения", есть доставка еды, покупки через постоматы и доставку курьером, оплата по QR-коду.

"Только сайты казахи не любят и особо не делают (что и понятно — когда у каждого бизнес открывается каждый день, сайты нет смысла запускать — Instagram , 2gis и поехали! Знакомые знакомых потом подскажут, где найти тот или иной магазин на пересечении улиц).

Алматинцы много гуляют (и им есть где), даже по ночам, с детьми маленькими и компаниями, семьями. Везде выступают артисты. Поют, танцуют. В барах часто не только диджей, но и живая музыка.

Алматинцы очень добрые, отзывчивые, вежливые. Никаких криков, разборок, пьянок. Все очень чинно, по-семейному, по-дружески. Чаевые 10% по умолчанию включены в счет", - пишет Екатерина.

Она говорит и о зарплатах, которые показались ей маленькими, а вот услуги, говорит она, дешевле, чем в Москве.

"Маникюр с покрытием в обычном салоне меньше 10 нынешних долларов. Очень крутая медицина, надо только знать/спрашивать хороших врачей и клиники. Цены ниже московских. Есть хорошие страховки медицинские.

Из минусов еще напишу про рынки. Они есть. И достаточно много. И если рынки с овощами, фруктами, зеленью, орехами и другими вкусностями со всего мира я обожаю и очень люблю, то рынки с одеждой мне напоминают детство и Черкизово.

Только тут никто не кидается на тебя из ларька, все сидят спокойно и чинно. Да и ларьки современные и аккуратные. Но сами такие рынки, конечно, для меня — явление так себе. Хотя, мы в какой-то момент поняли, что такие рынки — идеальное место для бытовых покупок — одеяла, подушки, наматрасник, постельное белье и т.д. Особенно, если найти турецкие, клевые. Но многие тут и одежду сезонную берут, как оказалось.

Еще говорят, что здесь есть коррупция и кумовство. Но мы пока нигде с таким не сталкивались и никто взяток не просил", - уверяет Екатерина.

Она также подчеркнула, что из любой точки видны горы, до которых можно доехать на автобсуе.

"Здесь это все с любовью сделано для туристов, оборудовано, есть подъемники, есть колесо обозрения на верхушке, есть разные пешеходные и веломаршруты, экскурсии, походы, поездки к горным озерам, базам отдыха. Рыбалка, каталка, стадионы. Короче, если вы любите, как и мы, чтобы у вас список «куда пойдем в выходные» был расписан вперед на год, то вам сюда точно надо", - говорит россиянка.

По словам девушки, ощущения от города - как от парка.

"В целом - ощущения от города такие, будто ты приехал в огромный парк в праздничный веселый день. В этом парке красиво, нарядные люди ходят и улыбаются с детьми, с мороженым, много классных ламповых ресторанов с хорошей едой и интересной подачей, все очень празднично. Все радуются друг другу и жизни. Вокруг карусели и всякие развлечения, вкусная еда и розы", - отмечает Екатерина.

Такая жизнь, считает она, тут везде, это подтверждают и ее знакомые, кто переехал в Казахстан.

"Приезжайте в Казахстан, здесь здорово! Возможно, он тоже станет когда-то вашей новой жизнью! Или просто лучшим периодом старой", - заключила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973499-oschuscheniya-budto-priehal-v-ogromnyy-park-rossiyanka-podelilas-vpechatleniyami-ob-almaty/