Уносят коз и телят: на нашествие бродячих собак пожаловались актюбинцы (видео)

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Жители Актобе и Актюбинской области бьют тревогу - в регионе стало очень много бродячих собак, четвероногие нападают на домашнюю птицу и даже уносят скот. Люди боятся, что скоро и сами станут жертвами бродячих псов, передает сайт телеканала КТК.

В одном из дачных массивов бродячие собаки передушили домашнюю птицу. Актюбинка Салиха Кузенова потеряла больше 20 пернатых.

"Одного индюка собаки унесли с собой. Весь огород уничтожили. Что теперь делать? Какие будут приняты меры?! Почему отстрел запретили? Это же настоящий ужас! Скоро и на людей начнут нападать!" - возмущена Салиха Кузенова.

В дачном коллективе, где живет Салиха, почти все жители разводят домашних птиц. Куры и гуси – хоть какой-то источник дохода. Но сейчас, когда хозяйству грозит такая опасность, люди серьезно обеспокоены и даже напуганы.

"10 дней назад собаки загрызли всех моих уток, 12 штук – шесть взрослых, шесть детенышей. Они уже подрастали. И никто не знает, чьи это собаки. Они рано утром прибегают, когда все спят. Теперь вот за кроликов боимся, на них тоже уже пытались нападать", - рассказала другая горожанка Айгуль Толебаева.

Между тем в селе Карауылкельды Байганинского района бродячие псы нападают даже на скотину. По словам местных жителей, четвероногие прямо из сарая уносят коз, баранов и телят.

"Вырыли подкоп в сарай, забрались через нее и загрызли одного барана. Еще двух покусали. Но их уже не удалось спасти, раны были очень серьезные", - сетует местный житель Бейсенбай Кошкинбай.

Ветеринары напоминают: отстрел бродячих животных в стране запрещен - к ним теперь нужно относиться милосерднее. Но понимают, бездомных собак стало действительно много. Принять меры, говорят специалисты, можно, но только в том случае, если пострадавшие предоставят все необходимые улики.

"Нужно доказать, что собаки действительно представляют опасность. Для этого жителям необходимо написать заявление. Либо это должен сделать участковый. Только тогда специалисты ветстанции смогут принять меры", - пояснил руководитель управления ветеринарии Актюбинской области Кусайын Сарсембай.

Примерно месяц назад в Актобе от бродячих собак серьезно пострадала школьница. Псы покусали подростка с головы до ног. Мать тогда написала заявление в полицию. Но в том районе, где проживает семья, собак после этого меньше не стало, как, впрочем, и по всему региону.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973450-unosyat-koz-i-telyat-na-nashestvie-brodyachih-sobak-pozhalovalis-aktyubintsy-video/