Участок улицы Шагабутдинова перекроют на 10 дней в Алматы

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Участок улицы Шагабутдинова в Алматы временно перекроют для проведения ремонта трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Как рассказали в компании, проезд для всех видов автотранспорта будет закрыт на участке улицы Шагабутдинова от улицы Курмангазы до улицы Шевченко.

Эта мера вводится с 10 июня и продлится до 20 июня включительно.

В ТОО "АлТС" пояснили, что временные ограничения связаны с заменой трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.

При этом, уточняется, что в период проведения работ подача горячего водоснабжения жителям будет сохранена.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка", - призвали в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973149-uchastok-ulitsy-shagabutdinova-perekroyut-na-10-dney-v-almaty/