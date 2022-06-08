Участок улицы Шагабутдинова перекроют на 10 дней в Алматы
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Участок улицы Шагабутдинова в Алматы временно перекроют для проведения ремонта трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".
Как рассказали в компании, проезд для всех видов автотранспорта будет закрыт на участке улицы Шагабутдинова от улицы Курмангазы до улицы Шевченко.
Эта мера вводится с 10 июня и продлится до 20 июня включительно.
В ТОО "АлТС" пояснили, что временные ограничения связаны с заменой трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента.
При этом, уточняется, что в период проведения работ подача горячего водоснабжения жителям будет сохранена.
"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка", - призвали в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973149-uchastok-ulitsy-shagabutdinova-perekroyut-na-10-dney-v-almaty/