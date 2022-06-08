Судья скончался после процесса в Алматы

Биржан Карибжанов. Кадр из видео: Facebook / Абай Жарылқасын

В Алматы после судебного процесса скончался судья городского суда Биржан Карибжанов. Печальной новостью поделился замглавы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК .

"Сегодня вечером, выйдя с процесса, потерял сознание мой друг и коллега Биржан Карибжанов. Судья Алматинского городского суда. К сожалению, врачи уже не смогли его спасти", - написал Жумаксанов.

Он отметил, что мужчине было всего 50 лет.

Информацию о кончине судьи Карибжанова подтвердил и пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын, опубликовав видео с Карибжановым на своей странице в Facebook.

"Не передать свое горе словами, сегодня мы потеряли прекрасного человека. Он для каждого из нас был особенным, пусть любовь и теплота, которые он дарил нам, станут утешением", - говорится в посте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973064-sudya-skonchalsya-posle-protsessa-v-almaty/