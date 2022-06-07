Пробы воды из водоемов Нур-Султана не соответствуют некоторым нормам

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Столичный департамент санэпидконтроля проводит мониторинг качества воды в открытых водоемах, которые находятся в черте города. По результатам исследований проб воды были установлены некоторые несоответствия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДСЭК города Нур-Султана.

Сообщается, что сезон купания в столице открылся в первый день лета и продлится до сентября.

В летний период Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана проводится мониторинг качества воды открытых водоемов, расположенных в черте города. В их число входят и места для купания и отдыха.

Для этого специалисты отбирают пробы воды на лабораторные исследования.

Отмечается, что по результатам лабораторных исследований проб воды, отобранных из рек Есиль, Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Ишим, во всех пробах установлены несоответствия по санитарно-химическим показателям:

превышение по цветности – в 2,71 раза;

превышение по содержанию железа – в 2,3 раза;

превышение по химическому потреблению кислорода (ХПК) – в 1,87 раз.

"Во избежание неприятных последствий после купания стоит соблюдать несложные правила личной гигиены, то есть как можно скорее принять гигиенический душ и ни в коем случае не пить воду из водоемов", – подчеркнули представители ДСЭК.

Кроме того, специалисты напомнили о важности купания исключительно в установленных местах.

"Купаться нужно только в разрешенных местах, где предварительно проверено дно пляжа, также где есть человек, который придет на помощь в случае чрезвычайной ситуации. Для безопасности семьи лучше проводить отдых в специальных местах купания. (…)

Выбирайте для купания и отдыха только те зоны, где были проведены необходимые работы по обеспечению производственного лабораторного контроля качества воды водоемов", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973027-proby-vody-iz-vodoemov-nur-sultana-ne-sootvetstvuyut-nekotorym-normam/