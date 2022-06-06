Ночевал в камышах: пропавшего в Кокшетау подростка нашли

Фото: ДП Акмолинской области

1 июня в полицию Кокшетау обратился местный житель и сообщил, что его 15-летний сын днем вышел из дома и исчез. Подростка нашли в соседней Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Житель Кокшетау рассказал стражам порядка, что сын днем 1 июня вышел из дома и не вернулся. До его ухода ссор и конфликтов не было. Выяснилось, что это был уже не первый случай исчезновения подростка.

При проведении розыскных мероприятий правоохранители установили, что парень на такси отправился в Северо-Казахстанскую область.

Полицейские связались с водителем по радиосвязи и предупредили об ответственности за несовершеннолетнего. Однако в Петропавловске юноша незаметно покинул автомобиль. Нашли его 4 июня.

Предварительный опрос показал, что подросток несколько дней бродяжничал по чужому городу и продал свой телефон, чтобы покупать продукты. Ночевал при этом в камышах.

Фото: ДП Акмолинской области

Причину ухода он пояснить не смог. Лишь сообщил, что поддается периодическим порывам побродить без присмотра родителей.

В настоящее время мальчик передан близким. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972824-nocheval-v-kamyshah-propavshego-v-kokshetau-podrostka-nashli/