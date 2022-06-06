Казахстан возобновит репатриационные авиарейсы из Украины

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Казахстанцев, оставшихся в Украине, доставят на родину репатриационными рейсами. Об этом говорится в новом постановлении правительства Казахстана, опубликованном на официальном сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Согласно постановлению правительства, поставщиком услуг по выполнению репатриационных авиарейсов было определено акционерное общество "Эйр Астана".

Казахстанских граждан, оставшихся в Украине, будут эвакуировать через польский город Катовице – уже известный маршрут для вернувшихся из Украины казахстанцев.

Постановление вступило в силу со дня его подписания.

Напомним, первый репатриационный рейс приземлился в Алматы 28 февраля. Всего на данный момент было совершено семь репатриационных рейсов из Украины, последний из которых вылетел из Катовице в Алматы 28 марта.

Ранее вернувшиеся на родину казахстанцы рассказывали, как выбирались из охваченной боевыми действами страны. По их словам, путь, который в обычный день занял бы чуть больше часа, они преодолевали больше суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972823-kazahstan-vozobnovit-repatriatsionnye-aviareysy-iz-ukrainy/