Жару и усиление ветра пообещали синоптики в трех крупных городах Казахстана

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Теплая погода без осадков ожидается в понедельник, 6 июня, в трех крупнейших городах Казахстана. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте метеослужбы "Казгидромет".

Жаркую погоду без осадков прогнозируют синоптики в Алматы - днем в южной столице температура воздуха составит +26...+28 градусов, скорость ветра - от 2 до 7 градусов. Ночью в Алматы снова ожидается гроза, столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов.

В Нур-Султане неделя начнется с теплой погоды без осадков - в столице ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +21...+23 градусов, скорость ветра составит 7-12 м/с. Ночью, по прогнозам метеорологов, похолодает до +10...+12, ожидается усиление ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Жаркий понедельник ждет жителей Шымкента - в третьем мегаполисе днем ожидается до +31...+33 градусов, ночью - до +18...+20 градусов. При этом синоптики прогнозируют здесь усиление ветра до 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972677-zharu-i-usilenie-vetra-poobeschali-sinoptiki-v-treh-krupnyh-gorodah-kazahstana/