ДЧС обратился к жителям Алматы

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Департамент по чрезвычайным ситуациям предупредил жителей Алматы об ухудшении погодных условий, в частности, грозе. В ДЧС призвали алматинцев быть осторожными, а также дали несколько советов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ДЧС и РГП "Казгидромет", в Алматы сегодня объявлено штормовое предупреждение — в городе утром и днем ожидается гроза. Ветер западный, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В ДЧС дали несколько советов, как вести себя при грозах:

В квартире, доме, здании: если во время грозы вы находитесь дома, не подходите близко к электропроводке, антеннам, закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы и не касайтесь металлических предметов.

На природе: отдыхая на природе, до начала дождя хорошо закрепите палатку, все металлические предметы (посуду, лопаты, пилы, молотки, мангал) сложите в 15-20 м от людей, лягте в палатку и переждите грозу в ней.

Если палатки нет, тогда изолируйтесь от почвы. Положите под себя полиэтилен, ветки, камень. Сядьте и сгруппируйтесь, опустив голову на согнутые в коленях ноги, ступни ног соедините вместе, накройтесь полиэтиленом, так как мокрое тело и одежда повышают опасность поражения молнией.

На открытой местности, в степи, следует укрыться от грозы в сухих ямах, канавах, оврагах. Но если они начнут заполняться водой, лучше их покинуть. Не располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий электропередачи и под проводами.

У воды: во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной близости от водоема, не плавайте на лодке, не ловите рыбу. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы — немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега.

В транспорте: если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев, не стойте на высоком месте или в открытом поле. А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.

На улице: если вы на улице, помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться, снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги), не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям, не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972511-dchs-obratilsya-k-zhitelyam-almaty/