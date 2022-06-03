Дожди и грозы ожидаются в трех крупнейших городах Казахстана в пятницу

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Последний рабочий день этой недели в трех крупнейших городах страны - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - будет дождливым. Актуальный прогноз погоды представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Жителей Алматы снова ждут дождь и гроза, температура воздуха днем составит +25...+27 градусов, ночью - от +11 до +13 градусов. В южной столице будет наблюдаться небольшое усиление ветра - до 2-7 м/с, а при грозе возможны порывы до 12 м/с.

Грозу синоптики обещают и в Нур-Султане - в столице и днем, и ночью прогнозируют осадки и непогоду. При этом днем столбики термометров покажут +21...+23 градуса, а ночью опустятся до +8...+10 градусов. Астанчан также предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с и порывах до 15-20 м/с при грозе.

Дождливая пятница ожидается и в Шымкенте - здесь синоптики также прогнозируют грозу, осадки, усиление ветра до 8-13 м/с и порывы ветра до 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит +27...+29 градусов, ночью осадки прекратятся, столбики термометров покажут +12...+14 градусов.

Отметим, в связи с непогодой и в Нур-Султане, и в Шымкенте объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено еще в восьми областях страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972326-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-v-treh-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-pyatnitsu/