Городские пляжи: где можно будет купаться летом в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В ДЧС Алматы рассказали, в каких водоемах жители и гости города смогут купаться этим летом. Так, в этом году традиционно определены четыре места для купания, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Исхар Савазов, всего в городе определены четыре места для массового отдыха на воде:

западная и восточная части водохранилища Сайран;

зона отдыха "Гульдер";

пляжная зона рощи Баума вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева.

По его словам, в настоящее время водохранилище Сайран заполнено, на пляже круглосуточно несут дежурство спасатели Службы спасения Алматы. Место для купания обозначено буйками, за которые не рекомендуется заплывать, а на запрещенных для купания местах установлены информационные стенды. Также эти места будут патрулировать военнослужащие Нацгвардии и сотрудники ДЧС, патрулирование будет осуществляться еще и с помощью дрона.

Заполнение водой Большого Алматинского канала в этом году не планируется из-за строительства развязки на Кульджинском тракте.

Савазов также призвал горожан соблюдать правила безопасности на воде и не купаться в местах, не предназначенных для плавания.

"Если вы видите тонущего человека, в первую очередь надо криками оповестить всех вокруг и попросить вызвать спасателей и скорую помощь, затем попытаться своими силами спасти его, придерживаясь определенных правил.

Надо помнить, что утопающий в паническом припадке может вцепиться в вашу одежду. Поэтому надо подплыть сзади и обхватить тонущего. Если не получается, то можно схватить его за волосы, чтобы доставить на сушу", – сообщил начальник ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972243-gorodskie-plyazhi-gde-mozhno-budet-kupatsya-letom-v-almaty/