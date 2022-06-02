Исследование: более 1,5 тыс. казахстанцев владеет недвижимостью в Дубае

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Эксперты Налоговой обсерватории Евросоюза (EU Tax Observatory) опубликовали майский доклад, в котором проанализировали данные о владельцах 800 тыс. единиц недвижимости в Дубае. Документ опубликован на официальном сайте обсерватории.

Как указали эксперты, по итогам мая 2022 года недвижимостью в Дубае владеет 1550 граждан Казахстана.

Им принадлежит 2694 объекта недвижимости общей стоимостью 1,018 млрд долларов США. В среднем на покупку одного такого объекта тратилось 377 989 долларов США.

Для сравнения, специалисты Налоговой обсерватории Евросоюза привели следующие данные по гражданам Кыргызстана: 106 кыргызстанцам принадлежит 236 объектов недвижимости на общую сумму 102 млн долларов США.

Касательно граждан РФ приведена такая информация: 5381 россиянин владеет 9755 единицами недвижимости, общая стоимость которых – 3,344 млрд долларов США.

Эксперты отметили, что на сегодняшний день в Дубае присутствует большая доля оффшорной недвижимости: иностранцы через подставные компании вложили в местный рынок недвижимости не менее 146 млрд долларов США, что в 2 раза больше чем в Лондоне.

"Географическое расположение и связи – ключевые факторы, которые определяют иностранные инвестиции в этом городе", – говорится в документе.

Для справки: EU Tax Observatory – общественная организация, созданная в 2020 году Европейской комиссией. Ее цель – привлечь внимание к проблемам уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972239-bolee-15-tys-kazahstantsev-vladeet-nedvizhimostyu-na-milliard-dollarov-v-dubae/