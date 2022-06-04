День государственных символов отмечают в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этом году Госсимволам республики исполняется 30 лет. Установленные Конституционным законом государственные символы являются отличительными знаками страны, передает NUR.KZ.

Государственные символы – это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Казахстане государственными символами являются – государственный флаг, государственный герб и государственный гимн.

4 июня 1992 года законами Республики Казахстан "О государственном флаге", "О государственном гербе" и "О музыкальной редакции Государственного гимна РК" были утверждены герб, флаг и гимн Казахстана.

В дальнейшем в Конституционном законе "О государственных символах Республики Казахстан" от 24 января 1996 года все три символа были объединены в едином законодательном акте.

Государственный флаг Казахстана представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым – парящий орел. У древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента – цвета золота. Автором государственного флага республики является заслуженный деятель искусств Шакен Ниязбеков.

Государственный герб Казахстана имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Қазақстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Қазақстан" – цвета золота. Авторами Государственного герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.

С января 2006 года гимном Казахстана является песня "Менің Қазақстаным", написанная Шамши Калдаяковым еще в 1956 году. В нее были внесены изменения для соответствия статусу Государственного гимна. Текст гимна был написан Жумекеном Нажимеденовым и Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972229-den-gosudarstvennyh-simvolov-otmechayut-v-kazahstane/