Платный семинар для учителей обернулся скандалом в Алматинской области

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В Алматинской области разгорелся скандал вокруг платных курсов для учителей английского языка - в соцсетях некоторые преподаватели заявили, что их принудили пройти курсы. Ситуацию прокомментировали в управлении образования региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Переписку и аудиозаписи из чата, в котором состоят преподаватели, опубликовал Instagram-паблик kris_p_issyk.

"Учителя пожаловались на принудительные платные курсы", - говорится в подписи к посту.

На опубликованной аудиозаписи слышно, как женщина в довольно грубой форме говорит, чтобы все учителя, записавшиеся на курсы, принесли оплату. По ее словам, на курс записалось около 210 преподавателей, все они должны принести оплату наличными - отправлять их на банковскую карту нельзя.

На ситуацию отреагировали в Управлении образования Алматинской области.

"УО Алматинской области строго запрещает проводить для педагогов платные курсы и семинары.

Касательной это ситуации сообщаем, что с 1 по 4 июня на территории Енбекшиказахского района по инициативе учителей английского языка для них проводился платный 2-дневный семинар. Сотрудники учебно-методического центра района, разрешившие проведение курса, уже получили взыскание в виде предупреждения. Этот вопрос взят на строгий контроль управлением образования", - говорится в сообщении ведомства.

На произошедшее отреагировал и акимат Енбекшиказахского района. Здесь заявили, что все учителя участвовали в платном семинаре по своей воле - никого к этому руководство школ не принуждало.

Отметим, что под постом опубликовано несколько комментариев, в которых люди, представляющиеся учителями, подтверждают, что сами просили о проведении платного семинара, чтобы повысить свой профессионализм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972128-platnyy-seminar-dlya-uchiteley-obernulsya-skandalom-v-almatinskoy-oblasti/