Похолодание прогнозируют на севере Казахстана в первые дни лета

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в стране на грядущие три дня со 2 по 4 июня. Согласно их ожиданиям, в ближайшее время на севере произойдет новое похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как указали метеорологи, в ближайшие дни к территории Казахстана сместится Северный антициклон, который подпитывается холодом атлантических воздушных масс.

Постепенно проходя через территорию республики, этот антициклон вызовет ощутимое понижение температуры воздуха сначала на севере, а позже и на юге.

Так, ночью и утром в северных областях Казахстана на поверхности почвы возможны заморозки до 2 градусов.

Южные регионы, по словам синоптиков, почувствуют приближение холодного антициклона ближе к 4 июня, и хотя заморозков там не ожидается, столбики термометров все же опустятся до 18-23 градусов тепла днем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971981-ocherednoe-poholodanie-proizoydet-na-severe-kazahstana-v-pervye-dni-leta/