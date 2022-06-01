Разгневанные очередники потребовали встречи с акимом Шымкента (видео)

Люди перед акиматом Шымкента. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Очередной скандал вокруг жилья по льготной программе разразился в Шымкенте. Вкладчики "Отбасы банка", которые сначала прошли процедуру одобрения, но после – внезапно получили отказ в приобретении жилья по госпрограмме, пришли к акимату требовать объяснений, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в такой ситуации оказались 42 человека. Сначала им практически одобрили покупку жилья по госпрограмме, однако в самый последний момент вдруг отказали. Внезапно выяснилось, что участвовать в программе они не могут, поскольку прописаны не в Шымкенте.

В итоге люди пришли в городской акимат и потребовали объяснений.

Отмечается, что они подали документы как очередники. Банк одобрил все документы и даже распределил квартиры. Обрадованные люди едва ли не начали паковать чемоданы для переезда, как внезапно им пришел отказ из местного акимата.

По словам горожан, условие, что получить жилье могут только те, у кого шымкентсткая прописка, появилось в последний момент.

"Почему вы не сказали нам раньше, что нужно сделать прописку? Может, мы бы тогда участвовали в другом конкурсе. Именно о прописке нам ничего не говорили! По программе "Нурлы жер" на это не смотрят.

"Вы граждане Казахстана, вы жители Туркестанской области, поэтому можете получить квартиры". Так говорили нам в "Жилстрое"!" ("Жилстройсбербанк" – прежнее название "Отбасы банка – прим. ред.)", – возмущена жительница Тюлькубасского района Рауза Каипова.

Шокированные новостью о том, что их участие в программе оказалось невозможным, люди сначала потребовали разъяснений в банке. Однако там их заверили, что в условиях программы "Нурлы жер" действительно ничего не указано о прописке. Но вот окончательное решение все равно принимают в городском акимате. И там требуют, чтобы участники программы были на очереди именно в Шымкенте, а не области.

"Мы действовали согласно программе "Нурлы жер", но есть жилищный кодекс, который на самом деле, там два законных акта, они между собой немножко не то чтобы противоречат, они во многом не дописаны.

Управление жилья города Шымкента и акимат города Шымкента опираются, по сути, сейчас, если судить законно, на эти статьи и не заключают договора купли-продажи", – объяснил директор филиала АО "Отбасы банк" в Шымкенте Даурен Саудабаев.

Искать правду разгневанные горожане и отправились в акимат. Они требовали встречи с акимом Муратом Айтеновым. Однако он к ним не вышел. Объясняться пришлось чиновникам из управления жилья.

Глава управления рассказала, что ситуация действительно оказалась спорной – настолько, что понадобилось обращаться к высшим инстанциям.

"По данному вопросу мы отправили (запрос – прим. ред.) в отраслевое министерство, чтоб они пояснительную дали. Мы написали, как есть. Пришло письмо, там написано ясно, что получателем данной программы могут только жители города Шымкента по нашей программе", – объяснила начальник управления жилья города Шымкента Жанар Утебаева.

И банк, и акимат показывают документы, по которым правы обе стороны. Но последнее слово все же за городской администрацией.

Тем не менее банкиры предложили людям два варианта: снова участвовать, но уже в другом конкурсе либо идти отстаивать свои права в суде.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971911-razgnevannye-ocheredniki-potrebovali-vstrechi-s-akimom-shymkenta-video/